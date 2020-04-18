BURSA Devrilen traktörün sürücüsü öldü, 4 yaralı - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü öldü, 4 yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Hasan Demirkol (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İznik ilçesi Tacir köyünde meydana geldi. Tarladan evine dönen Hasan Demirkol yönetimindeki 54 FV 531 plakalı traktör, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Demirkol, olay yerinde hayatını kaybederken, römorktaki R.S., N.S., G.S. ve H.D. ise yaralandı. Kazayı gören köylüler, yaralıların yardıma koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden 1 çocuk babası çiftçi Hasan Demirkol'un cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.