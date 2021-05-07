Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek - Son Dakika

Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek

07.05.2021 13:47
Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından KOBİ düzeyindeki firmaları ihracata teşvik etmek amacıyla kurgulanan 'Bursa Dış Ticaret Merkezi' Projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Mali Destek Programlarından destek aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından KOBİ düzeyindeki firmaları ihracata teşvik etmek amacıyla kurgulanan 'Bursa Dış Ticaret Merkezi' Projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Mali Destek Programlarından destek aldı. İhracata dönük eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülecek merkez ile Bursa'da ihracatın tabana yayılması ve şehrin ihracatçı kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 50 milyon TL bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BTSO tarafından hazırlanan "Bursa Dış Ticaret Merkezi" mali destek programından destek alan projeler arasında yer aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ihracat ve üretim üssü Bursa'ya önemli bir projeyi kazandırmanın memnuniyetini duyduklarını söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Başkan Burkay, Bursa ekonomisinin ihracatçı kimliğini güçlendirmek adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, artan ihracat rakamlarının ülke ve kent ekonomisinin motivasyonunu artırdığını söyledi. Küresel Fuar Acentesi, Ticaret Bakanlığı ile birlikte hayata geçen ve sayısı 30'u aşan UR-GE projeleri, Ticari Safari Projesi gibi hamlelerin KOBİ'lerin ihracatının güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Burkay, 'Bursa Dış Ticaret Merkezi' projesinin firmaların yurt dışına açılmalarında ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Kurulacak merkezde yetişen insan kaynağı ve uzman havuzu ile birlikte üyelere sürdürülebilir nitelikli hizmet sunulacağını belirten Başkan Burkay, "Merkezde kullanılacak veri tabanları ile ürün ve ülke bazlı ihracat yapacak firmalara kapsamlı ve müşteri odaklı raporlar hazırlanacak. Bu raporlar yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmak adına firmalara kılavuz olacak. Aynı zamanda sektörde yer alan uzmanlar vasıtasıyla verilecek mentörlük ile firmaların çok daha hızlı ve cesaretli şekilde ihracat pazarlarında ilerlemesine destek olacağız. Bu model ile Bursa Dış Ticaret Merkezi, farkı ve kalitesi ile öncü rol model olacak." dedi.

İhracata teşvik edecek

BTSO Dış Ticaret Konseyi'nin destekleriyle hazırlanan projenin ihracatçı olmak isteyen firmalara rehberlik edeceğini kaydeden Burkay, "İhracat, ülkemizin ve kent ekonomimizin önemli bir çıkış noktasıdır. Bu noktada ajansın 2020 Yılı Mali Destek Programları tarafından destek alan merkezimiz, katma değerli ürünlerini yurt dışına satmak isteyen firmalarımızı ihracata teşvik edecek. Bursa Dış Ticaret Merkezi ile firmalara ihracat gerçekleşene kadar tüm süreçlerde yol gösterilecek. İhracat konusunda kapsamlı eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülecek proje ile Bursa'da ihracatı tabana yaymayı ve şehrimizin ihracatçı kimliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan Dış Ticaret Konseyimizin değerli üyelerine teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hayalinde ihracat olan firmalara ışık tutacak

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, konsey olarak Bursa'da üretim yapan firmaların ürünlerini dünya çapında nihai tüketicilere ulaştırmaları için Dış Ticaret Merkezi projesini hazırladıklarını söyledi. Ajansın 'mali destek programından desteklenmeye hak kazanan projenin ihracatçı olmak isteyen firmalara yol göstereceğini kaydeden Bayizit, "Merkezde firmaların ihracat hedef pazarları ve dış ticaretle ilgili diğer tüm konularda eğitim danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca proje kapsamında oluşturulacak expat havuzu ve sektörde deneyimli iş insanları aracılığı ile yeni ihracatçı firmalara mentörlük hizmeti verilecek. Merkez, hayalinde ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere ışık tutacak. Projede bize desteğini esirgemeyen BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'a ve Ajansın Yönetim Kurulu'na, Dış Ticaret Konseyimiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Firmaların rekabet gücü artacak

BTSO liderliğinde hazırlanan projenin iştirakçileri arasında Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi yer alıyor. Dış Ticaret Merkezi projesi kapsamında firmaların rekabet gücünün arttırılması, iş ve sanayi yapılarının dönüşümünün sağlanması, yüksek katma değerli üretimlerini ihracata dökebilecek yeni marka ve KOBİ'lerin oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, ihracat yapmamış veya sınırlı dış ticaret yapısına sahip KOBİ'lerin tespiti, yapılacak ihtiyaç analizleri ile hedef Pazar ve müşteri yapılarının belirlenmesi de projenin hedeflerinden birisi. - BURSA

Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek
Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ticaret Merkezi, Ticaret, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
14:00 Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti
13:56 Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
13:44 Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü
13:38 Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın
13:36 Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi
13:19 Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
Galatasaray'a gitmesine izin verilmeyen Seleznyov: Hayatımın fırsatına engel oldular, hüngür hüngür ağladım Galatasaray'a gitmesine izin verilmeyen Seleznyov: Hayatımın fırsatına engel oldular, hüngür hüngür ağladım         
14:12
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük         
13:57
Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü         
13:44
Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi Fransızlar izdiham çıkardı! Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi         
13:36
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak         
13:01
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 14:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Dış Ticaret Merkezi KOBİ'leri ihracata teşvik edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement