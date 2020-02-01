Bursa diyanet işleri ali erbaş, elazığ'a giden 41 yardım tır'ını dualarla uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa diyanet işleri ali erbaş, elazığ'a giden 41 yardım tır'ını dualarla uğurladı - Son Dakika

Bursa diyanet işleri ali erbaş, elazığ'a giden 41 yardım tır'ını dualarla uğurladı

6 saat önce

BURSA Diyanet İşleri Ali Erbaş, Elazığ'a giden 41 yardım TIR'ını dualarla uğurladı.

BURSA Diyanet İşleri Ali Erbaş, Elazığ'a giden 41 yardım TIR'ını dualarla uğurladı

Bursa diyanet işleri ali erbaş, elazığ'a giden 41 yardım tır'ını dualarla uğurladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
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