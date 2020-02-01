Bursa diyanet işleri ali erbaş, elazığ'a giden 41 yardım tır'ını dualarla uğurladı - Son Dakika

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Bursa diyanet işleri ali erbaş, elazığ'a giden 41 yardım tır'ını dualarla uğurladı
6 saat önce
BURSA Diyanet İşleri Ali Erbaş, Elazığ'a giden 41 yardım TIR'ını dualarla uğurladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
BURSA Diyanet İşleri Ali Erbaş, Elazığ'a giden 41 yardım TIR'ını dualarla uğurladı
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