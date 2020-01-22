Bursa diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi - Son Dakika

Bursa diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi

6 saat önce

BURSA Diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi.

BURSA Diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi

Bursa diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
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