Bursa diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi - Son Dakika

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Bursa diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi
6 saat önce
BURSA Diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
BURSA Diyarbakır annelerini ziyaret eden ve sendikadan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki gösterdi
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