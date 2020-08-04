BURSA Doğa yürüyüşüne çıkan genç, 30 metre yükseklikten düştü - Son Dakika

BURSA Doğa yürüyüşüne çıkan genç, 30 metre yükseklikten düştü
Doğa yürüyüşüne çıkan genç, 30 metre yükseklikten düştüUludağ'a doğa yürüyüşü yapmak için giden Uğur Biltekin (29), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü.
Doğa yürüyüşüne çıkan genç, 30 metre yükseklikten düştü
Uludağ'a doğa yürüyüşü yapmak için giden Uğur Biltekin (29), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü. Olay, 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Uludağ eteklerinde meydana geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan Uğur Biltekin, ormanlık alanda gezdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden aşağıya yuvarlanarak düştü. Dere kenarında yardım isteyen Biltekin'in sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Uğur Biltekin'i düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biltekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:52
Kaynak: DHA
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