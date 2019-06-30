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Bursa doğal film platosu

31 dakika önce

Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras eserleriyle, yüzyıllara yayılan birikimiyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek 'Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.

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Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras eserleriyle, yüzyıllara yayılan birikimiyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek 'Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:38 
Bursa, Ekonomi
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