Bursa doğal film platosu
31 dakika önce
Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras eserleriyle, yüzyıllara yayılan birikimiyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek 'Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:38
Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras eserleriyle, yüzyıllara yayılan birikimiyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa
, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek 'Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.
Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek
Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti