Son Dakika Haberleri: Bursa, doğal film platosu oluyor
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Bursa, doğal film platosu oluyor

1 saat önce

Bursa, doğal film platosu oluyor Başkan Aktaş, yönetmen koltuğundaBURSA - Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras eserleriyle, yüzyıllara yayılan birikimiyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek 'Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.

Bursa, doğal film platosu oluyor
Başkan Aktaş, yönetmen koltuğunda
BURSA - Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras eserleriyle, yüzyıllara yayılan birikimiyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek 'Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konuşan Hayvanlar isimli çocuk filminin setini ziyaret etti. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve eğlenceli atmosferde süren çekimleri bir müddet izleyen Başkan Aktaş, yönetmen koltuğuna oturarak farklı bir tecrübenin sahibi oldu. Başkan Aktaş, set ziyaretinde minik oyuncularla da sohbet etti.
Başkan Alinur Aktaş, yaklaşık 100 kişinin görev aldığı ve 9 Ağustos tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin setini ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Film sayesinde hem hayvanat bahçesinin güzelliğinin bir kez daha ortaya çıkacağını hem de bireylerdeki hayvan sevgisinin artacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Bu film, ben inanıyorum ki benzer mekanların zihinlerde yer etmesi anlamında önemli araç olacak. Görev alan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi Bursa Hayvanat Bahçesi'ni görmeye davet ediyorum" dedi.
Bursa, doğal film platosu oluyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Yönetmen, film platosu, Bursa, Kültür Sanat
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