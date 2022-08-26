Bursa'da 23 katlı binadaki yangında, evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler - Son Dakika
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Bursa'da 23 katlı binadaki yangında, evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler

26.08.2022 01:44
Bursa'da 23 katlı binadaki yangında, evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler

BURSA, Doğanbey TOKİ Konutları'nda 23 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA, Doğanbey TOKİ Konutları'nda 23 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlere müdahale eden ekipler binayı tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken, evlerinden çıkmayan bazı kişeler cep telefonlarıyla görüntü çekti. Sokak üzerinde toplanan bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kiretmitçi Mahallesi'ndeki Doğanbey TOKİ konutları B7 Blok'ta, 23 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken ev sahibi daireden çıkıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

YANAN BİNADAN ÇIKMAK YERİNE BALKONDAN GÖRÜNTÜ ÇEKTİLERYangın nedeniyle dumanların sardığı binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bir yatalak hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ancak, binayı tahliye etmeyen bazı vatandaşlar balkona çıkarak cep telefonlarıyla görüntü çekmeyi tercih etti. Sokak üzerinde toplanan bazı vatandaşlar da çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüleme yarışına girdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 23 katlı binadaki yangında, evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler - Son Dakika
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