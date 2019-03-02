Bursa Doktoralı Muhtar Adayı

Doktoralı muhtar adayı Bursa
'nın merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yaşayan, 'Veteriner Cerrahi' alanında doktora yapan emekli Kıdemli Albay Ümit Tarakçı (51), mahallesine muhtar adayı oldu.
Ümit Tarakçı, İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri
adına mezun oldu. Veteriner Hekim Teğmen olarak göreve başlayan Tarakçı, yurtiçi ve yurtdışında pek çok yerde görevde bulundu. Tarakçı bu dönemlerde, farmakoloji anabilim dalında uzmanlığın yanında veteriner cerrahi alanında da doktora yaptı. Son olarak Bursa Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez
Komutanlığında, okul komutanı olarak görev yapan Tarakçı, Veteriner Kıdemli Albay olarak 2010 yılında emekliye ayrıldı. Tarakçı, akademik kariyeriyle hem mahalleliye, hem de mahallede yaşayan hayvanlara hizmet etmek için muhtar adayı olduğunu belirtti. Askeri meslek hayatında ülkenin çeşitli yerlerinde hizmet etmekle kalmayıp yurtdışında da en iyisini yapmak istediği için çalıştığını belirten Tarakçı, 'Diyarbakır
'da görev yaparken kendi asıl mesleğimden de uzak kalmayıp 'Hayvan Güzellik Yarışması
' düzenledim. Kosova
'da görevdeyken çektiğim fotoğraflarla ise sergiler düzenleyip bazı alanlarda ödüller aldım. Bu sergilerden gelen kaynağı da Kosova'da yapılan bir okula bağışladık dedi.
'İNSANLARA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM'
Tarakçı, Emeklilik dönemimde insanlara faydalı olmak istiyorum. Balat gibi hızla gelişen ve ihtiyaçları güncel şartlarla paralel olarak artan bir mahalleye bilgi ve beceri donanımımla hizmet etmeyi planlıyorum. Balat site hayatının en yoğun olduğu mahallelerden biri. Site hayatı ne yazık ki insanları evlerine ve sitelerine mahkum etti. Ben bu durumu değiştirmek ve insanlara eski mahalle kültürünü kazandırmayı hedefliyorumö dedi.
HAYVANLARIN DA MUHTARI
Muhtar seçildiği takdirde mahallesinde bulunan hayvanlara daha iyi hizmet verebileceğini belirten Tarakçı, 'Ben mahallemde sadece insanların değil hayvanların da muhtarı olacağım. Ormanımızdaki meşe ağacının da ağaçtaki sincabın da çevredeki sokak hayvanlarının da muhtarı olacağım. Hepsinin refahını, huzurunu gözeteceğim dedi.