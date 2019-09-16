Bursa dondurulmuş gıdayla dünyaya açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı destekleriyle hazırlanan 'Bursa Dondurulmuş Gıda, Taze Sebze Meyve ve Süt Ürünleri Üreticilerinin Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi' (UR-GE) projesi başladı.



BTSO, üyelerinin dış pazarlara açılması ve ihracat kaynaklı gelirlerini artırabilmesi maksadıyla UR-GE projelerine devam ediyor. Farklı sektörlerde 22 ayrı UR-GE projesi yürüten ve bu alanda Türkiye'nin lider kurumu olan BTSO, projelerine 'Dondurulmuş Gıda, Taze Sebze Meyve ve Süt Ürünleri' sektörünü de ekledi. 29 firmanın yer aldığı projenin bilgilendirme toplantısı BTSO Altıparmak Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO'nun UR-GE projelerinde elde ettiği başarılarla Türkiye'ye örnek bir kurum haline geldiğini söyledi. Gıda sektöründe hayata geçirilen ilk UR-GE projesi sayesinde birçok firmanın ihracat, kurumsallaşma ve verimlilik alanında büyük kazanımlar elde ettiğini kaydeden Onur, "Gıda alanında başlattığımız ikinci UR-GE projemizde de benzer başarıları yakalamayı hedefliyoruz. 'Dondurulmuş Gıda, Taze Sebze Meyve ve Süt Ürünleri' ihracat odaklı bir sektör. UR-GE kapsamında gerçekleştireceğimiz yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile sektörün ihracat potansiyeline güç katacağız" dedi.



Hedef 40 milyon dolar



BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, UR-GE projesinin ihracat yapmak isteyen veya halihazırda ihracat yapan firmaların daha verimli bir şekilde yurt dışı pazarlarda yer almasını sağlayan bir proje olduğunu söyledi. Dondurulmuş gıda, konserve gıda, süt mamülleri ve unlu mamüller gibi alanlardaki üreticilerin yer alacağı UR-GE projesiyle Bursa'nın tarıma dayalı gıda sanayisindeki gücünü tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Bayizit, "Firmaların yer aldığı, çok başarılı bir küme oluşturduk. Projede yer alan 29 firmamızın 2018 yılında gerçekleştirdiği toplam 28 milyon dolarlık ihracatı, 3 yılın sonunda 40 milyon dolara taşımayı amaçlıyoruz." dedi.



Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75'e varan oranlarda destek verdiği UR-GE projesi firmaların durumlarının tespit edileceği ihtiyaç analizinin ardından düzenlenecek eğitimle faaliyetlerine başlayacak. Proje kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti alacak firmalar, belirlenecek hedef pazarlarda düzenlenecek programlara katılacak. Firmalar için ayrıca marka, kurumsallaşma, tanıtım, yurt dışı fuar ziyaretleri, alım heyeti ve ikili iş görüşmeleri gibi faaliyetler düzenlenecek. - BURSA