Bursa Dört Cana, 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Bursa'da geçen yıl meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü İsmail Acar, Mustafa Koçan, Ramazan Özdemir ve Recep Altın'ın hayatlarını kaybettiği ve 2 kişi yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Bursa'da geçen yıl meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü İsmail Acar, Mustafa Koçan, Ramazan Özdemir ve Recep Altın'ın hayatlarını kaybettiği ve 2 kişi yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı. Dört canın gittiği kazada TIR sürücüsü Ali Aşkın Aydın hakkında iddianame hazırlayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaö suçundan TCK'nun 852 maddesi gerekince 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı. Beş ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan TIR sürücüsü Ali Aşkın Aydın, Bursa 14.?ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



Kaza, Bursa-Orhaneli Yolu üzeri Kapıkaya Mevkinde geçen yıl 6 Mayıs gecesi saat 23.50'de meydana geldi. İddiaya göre, Orhaneli istikametine seyreden İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden bir TIR'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü İsmail Acar (32), Recep Altın (62), Mustafa Koçan (31) ve Ramazan Özdemir (60), hayatını kaybetti, iki kişide yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve sağ farı yanmayan TIR sürücü ise Ali Aşkın Aydın, görgü tanıkların ifadelerinin ardından jandarma tarafından yakalandı.



TIR SÜRÜCÜSÜ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Yakalandığı sırada TIR'ın plakasız olduğu belirtilen Ali Aşkın Aydın'ın, bir inşaat firmasında çalıştığı TIR'ın da çalıştığı şirketine ait olduğu öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra, sevk edildiği Orhaneli Adliyesi'nde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, 'Herhangi bir kazaya karışmadım. Sadece Orhaneli'ye ikinci gelişimde sağ arka iç kısmında bulunan lastik patladıö dedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Aydın 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmakö suçundan tutuklandı. Tutuklamanın ardından geçen yıl 9 Ekim günü tahliye olduğu öğrenilen Ali Aşkın Aydın, hakkında soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Osman Kesler, 4 kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına neden olan Ali Aşkın Aydın hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaö suçundan TCK'nun 852 maddesi gerekince 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı. Bilirkişi raporunda16 ACZ 07 plakalı aracın sürücüsü İsmail Acar davranışı kusursuz, Ali Aşkın Aydın'in ise asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianame, Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz bulunan sürücü Ali Aşkın Aydın, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.

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