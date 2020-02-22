Bursa dört kardeş 'osmanlı geleneği' takunyacılığa sahip çıkıyor - Son Dakika

Dört kardeş 'Osmanlı geleneği' takunyacılığa sahip çıkıyor

Bursa'da, 'Osmanlı mirası' 700 yıllık takunyaları üreterek geçimlerini sağlayan 4 kardeşin yaptığı ürünler yoğun ilgi görüyor.

İnegöl ilçesinde yaşayan Mehmet Günay(64), Ahmet Günay(63), Cemal Günay(61) ve Nuri Günay(52) ismindeki 4 kardeş, baba mesleği olan takunya üretimini sürdürüyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleği günümüze uyarlayan kardeşlerin ürettikleri farklı renklerdeki takunyalar, görenlerin ilgisini çekiyor. Çocuk, kadın ve erkekler için farklı renklerde takunya üretimi yapan Günay ailesi, üretimlerini daha çok internet üzerinden satıyor. 700 yıllık geleneği ilk günkü aşkla yapan Günay ailesi, 'Osmanlı mirası emanetimizdir" diyerek, işlerine dört elle sarılıyor.

'OSMANLININ MİRASI EMANETİMİZDİR"

Çalışmalarını anlatan takunya ustası ve işyeri ortağı Ahmet Günay, '1955 yılından bu yana babadan geçen Takunya imalatını sürdürüyoruz. Babamızın bize öğrettiği bu mesleği halen devam ettiriyoruz. Takunyalarda zaman içerisinde bazı değişikliklere gittik. Eskiden Takunya derneği dahi vardı. Son biz kaldık. Bu mesleği sürdüren son nesiliz. Mesleğimizi çok seviyoruz ve devam ettireceğiz. Osmanlının mirası emanetimizdir" dedi.

'700 YILLIK MESLEK"

İşyeri ortaklarından Mehmet Günay ise, 'Baba mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Eskiden her evde kullanılırdı. Şimdi tüketim alanları daraldı. Hamamlarda kullanılıyor. Mesleğimizi çok sevdiğimiz için inatla bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Takunyayı günümüze uyarladık ve güncelledik. İnternet ortamında da satış yapıyoruz. Boya yaparak farklı renklerde takunyalar üretiyoruz. Hamam tası ve takunyayı bir takım olarak yaptık. Farklı renklerde takunya ve tas takımları üretiyoruz. Amacımız bu mesleğin kaybolmasını engellemek. Bu meslek İnegöl için bir değerdir. Okullarda kaybolmaması adına öğretilmesi büyük arzumuzdur. Gerekirse bizde bu konuda destek veririz. Takunya üretimi ta Osmanlı döneminden gelen bir meslek. 700 yıllık mirası yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.