BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI - Son Dakika

BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI

29.04.2021 17:26

BURSA'da Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Güncan, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına uygulanan fiziki ve psikolojik şiddete dikkat çekerek, Pandemi sürecinin uzaması, sağlık çalışanlarına şiddetin artmasına ve sağlık çalışanlarında önemli ruhsal sorunlara...

BURSA'da Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Güncan, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına uygulanan fiziki ve psikolojik şiddete dikkat çekerek, Pandemi sürecinin uzaması, sağlık çalışanlarına şiddetin artmasına ve sağlık çalışanlarında önemli ruhsal sorunlara neden olmaktadır dedi.

Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin koronavirüs pandemi döneminde artış gösterdiğine dikkat çeken Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Güncan, sağlık çalışanlarına fiziki ve psikolojik şiddete tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının mesleği gereği stresli bireylerle yakın temasta bulunduğunun altını çizen Gürcan, Türkiye'de sağlık kurumlarında yaşanan şiddet incelendiğinde, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının ilk sırada yüzde 37.4'ünün acil serviste çalıştığı, yüzde 48.1'inin sözel şiddete maruz kaldığı, yüzde 70.9'unun şiddete hastayla ilgili işlem yaparken maruz kaldığı, şiddet uygulayanın yüzde 54.9'unun erkek, yüzde 69.4'ünün hasta yakını olduğu gösterilmiştir. Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 57.7'si hasta yakınından, yüzde 28.8'i hasta ve hasta yakınlarından, yüzde 11.5'i hastalardan; erkek sağlık çalışanlarının ise yüzde 83'ü hasta yakınından, yüzde 10'u hasta ve hasta yakınından, yüzde 3'ü hastalardan, yüzde 3'ü diğer kişilerden kaynaklanan şiddete maruz kaldığı gösterilmiştir dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, KORONAVİRÜS İLE ÖZDEŞLEŞTİRİLEREK ÖTEKİLEŞTİRİLİYOR

Koronavirüs sürecinde Türkiye'de sağlık çalışanlarına şiddetin son 11 yılın en üst seviyesine ulaştığını vurgulayan Mehmet Güncan, Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu şiddet oranı 2009 yılı ve öncesinde yüzde 21,2 iken, 2010 - 2014 yıllarında yüzde 39,5 ve 2015, 2019 yıllarında yüzde 80,4 olarak ortaya konuldu. 2020 yılının ilk yarısında bu oran yüzde 54,9 ulaşmış ve sürekli artış gösteren sağlıkta şiddet olgularının vahametini gözler önüne sermiştir. Sağlıkta şiddet oranları 2020 yılının ilk 6 ayında, son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sağlıkta şiddet en çok aile sağlığı merkezlerinde ve acillerde yaşanmıştır. Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile özdeşleştirilerek psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sağlık çalışanları, koronavirüs ile özdeşleştirilerek ötekileştiriliyor. Pandemi sürecinin uzaması, sağlık çalışanlarına şiddetin artmasına ve sağlık çalışanlarında önemli ruhsal sorunlara neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ne şekilde olursa olsun kabul edilemez. Günübirlik, sıradan çözümler sorunun çözümüne katkı sunamayacağı, sorunu daha da zorlaştırmaktadır şeklinde konuştu.

PANDEMİDE ŞİDDET ARTTI

Sağlık çalışanlarının koronavirüs pandemisinde kendi yaşamlarını hiçe sayarak ön saflarda yerlerini aldığını belirten Dr. Güncan sözlerini şu şekilde sürdürd

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken tüm sağlık çalışanları her olağan dışı durumlarda olduğu gibi yine kendi yaşamlarını hiçe sayarak görevlerin başında, en ön saflarda yerlerini almıştır. Hastalığın bulaşması, aşırı yoğun çalışma, aile ve sosyal yaşamın yok denecek düzeye inmesi, geleceğe yönelik planların ötelenmesi, ruhsal travmalar, sağlıklarının kalıcı olarak bozulması ve ölümler ilk akla gelenlerdir. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları arasında yer alan ve Türkiye'de önemli bir sorun olan şiddet, pandemi döneminde de farklı boyutlar kazanarak artmaya devam emektedir. Şiddete karşı alınacak önlemlere ilişkin birincil korunmada, öncelikle şiddetin hoş görülmediği bir ortamın oluşturulması, işyerinde meydana gelen şiddet olaylarının, şiddet türüne bakılmaksızın suç sayılması, bunun için gerekli yasal altyapının oluşturulması gerekmektedir. Sağlık çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için özellikle şiddet olaylarının sık gerçekleştiği yerler olan yataklı servis ve acillerde gerekli fiziki ve idari önlemler alınmalıdır.

BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI
BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI
BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI
BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI

Koronavirüs, Pandemi, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA DR. MEHMET GÜRCAN PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ŞİDDET ARTTI - Son Dakika


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