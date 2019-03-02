Bursa Düğün Davetiyesi Dağıtmaya Giderken Dereye Uçan Çift Yaralandı
1 saat önce
Düğün davetiyesi dağıtmaya giderken dereye uçan çift yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan çiftin bulunduğu cip dere yatağına uçtu.
Düğün davetiyesi dağıtmaya giderken dereye uçan çift yaralandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada Kayseri
'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan çiftin bulunduğu cip dere yatağına uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü Emre Tokel ile nişanlısı Fatma Nur
Can yaralandı.
Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana geldi. Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan sürücü Emre Tokel(37) yönetimindeki 40 LE 222 plakalı cip İnegöl ilçesinin Kınık
kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri de aşıp dere yatağına düşüp ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile nişanlısı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansında görevli sağlık ekipleri ve İnegöl İtfaiye
ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araç
çekici yardımıyla dere yatağından kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:27 Kaynak: DHA
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