Bursa - Düğün İçin Geldiği Bursa'da Yolun Karşısına Geçerken Kazada Can Verdi

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Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi

Fenerbahçe Taraftarı Aşkı İçin Minareye Çıkıp "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağırdı