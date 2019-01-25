Bursa Düğünde Damadın Boynuna 10 Metre Uzunluğunda Para Taktılar

Düğünde damadın boynuna 10 metre uzunluğunda para taktılarBursa'da gerçekleşen bir düğünde damada iş arkadaşları 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı.

Düğünde damadın boynuna 10 metre uzunluğunda para taktılar



Bursa'da gerçekleşen bir düğünde damada iş arkadaşları 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı. Paraları, 12 kişi taşıdı.



Kayahan Sel ile Nezahat Sel, 19 Ocak günü Yıldırım Belediyesi Otosansit Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde iş arkadaşları, damat Sel'e 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı. Damadın vücudunu kaplayan paraları 12 kişi taşıdı. Almanya'dan gelen gelin Nezahat Sel'e ise damadın bir yakını merdane hediye etti.

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Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi

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