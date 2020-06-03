BURSA Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı Songül banyoda düştü-ARŞİV - Son Dakika

BURSA Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı Songül banyoda düştü-ARŞİV

Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı: Songül banyoda düştüBURSA'da, düğünden bir gece önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yunus Emre Akar (27), savunmasında, "Songül, sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü.

Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı: Songül banyoda düştü

BURSA'da, düğünden bir gece önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yunus Emre Akar (27), savunmasında, "Songül, sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. Kafasını çarptı ve bu nedenle öldü. Adli tıp raporunda her şey ortaya çıkacak. Tahliyemi istiyorum? dedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Songül Yalçın, düğünden 1 gün önce nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Üç yıldır nişanlı olan çift arasında takı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp, dövdü. Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden çıktı. Geri döndüğünde ise Songül Yalçın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. Kapısı açık olan eve giren sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından, eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığını tespit etti. Akar, arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Akar, kaldığı cezaevinden, avukatı Ali Kil ise Konya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada genç kızın ailesinin avukatı Berrin Bayam hazır bulundu.

'SONGÜL KAFASINI YERE ÇARPTIĞI İÇİN ÖLDÜ'

Yunus Emre Akar, savunmasında nişanlısını dövdüğü iddialarını kabu etmedi. Akar, şunları söyledi:

'Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı. Elindeki çantasını, salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde bazen de evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönüp, bana tokat attı. Elimi uzattım, parmağımı ısırdı. Elimden kurtulup, banyoda düştü. Banyoda yıkadığım için yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp, düştü. Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Sakinleşmesi için yalnız bırakarak, dışarı çıktım. Fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. 112'yi aradım. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi. Adli tıp raporunda her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tahliyemi istiyorum."

'SONGÜL, BAŞINA DEFALARCA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ'

Songül Yalçın'ın ailesinin avukatı Berrin Bayam ise 'Bilirkişi raporuna göre, Yunus Emre'nin, Songül'ü aldattığı kesinleşmiştir. Yunus Emre Akar, Songül'ün başına defalarca veya sert bir cisimle vurarak, ölümüne sebep olmuştur. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz' dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

BURSA Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı Songül banyoda düştü-ARŞİV

Adli Tıp, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Düğünden bir gün önce nişanlı cinayeti sanığı Songül banyoda düştü-ARŞİV - Son Dakika

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