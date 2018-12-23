Son Dakika Haberleri: Bursa, dünyanın en sağlıklı 5'inci kenti

Bursa, dünyanın en sağlıklı 5'inci kenti

4 saat önce

Dünya genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirlenen Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi.

Bursa, dünyanın en sağlıklı 5'inci kenti, System.String[]
Dünya genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirlenen Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:18 

Bursa, Ekonomi
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