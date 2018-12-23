Bursa, dünyanın en sağlıklı 5'inci kenti
4 saat önce
Dünya genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirlenen Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi.
Dünya genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirlenen Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa
5'inci sıradan girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:18
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