Bursa Dünyanın En Sağlıklı Beşinci Şehri

Dünya genelinde hayat maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri esas alarak refah seviyesi en yüksek şehirleri belirleyen Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi. Suç oranlarında ise Bursa 76.85'lik güven endeksi ile 28'inci sırada yer aldı.Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Tarihi ve kültürel miras alanında yapılan yatırımlarla Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları da uluslararası alanda meyvelerini veriyor. Alt yapıdan ulaşıma, çevreden spora, kentsel dönüşümden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli projelerin hayata geçirildiği Bursa, yaşam kalitesinde de dünya ligine çıktı. Her yıl 5 binden fazla şehri değerlendiren sağlık, suç oranı, nüfus, trafik, pahalılık gibi kriterleri mukayese ederek 'refah seviyesi en yüksek şehirler' listesi hazırlayan Numbeo internet sitesinin 150 şehirlik listesine Bursa bu yıl 49'uncu sıradan girmişti. Bu sıralamada İzmir 95'inci, Ankara 121'nci ve İstanbul 138'inci olmuştu.Sağlıkta ilk 5'teNumbeo'nun sürekli güncellenen verilerine dayanarak 199 şehirden oluşan dünyanın en sağlıklı şehirleri listesini de açıkladı. Dünyanın en sağlıklı kenti Tayland 'dan Chiang Mai seçilirken, İngiltere Glasgow ikinci, Güney Kore Seul ise üçüncü sırada yer aldı. En sağlıklı kentler listesine Türkiye 'den dört şehir girerken, Bursa 82.94 puanla 5'inci sırada yer aldı. İzmir 72.31 puanla 56'ncı, Ankara 68.56 puanla 89'uncu ve İstanbul da 67.63 puanla 94'üncü sıradan listeye girdi.Türkiye'nin en güvenli ikinci şehriSuç oranlarına göre belirlenen dünyanın en güvenilir şehirleri listesine de Türkiye'den 5 şehir girdi. Suç oranlarına göre 338 şehrin değerlendirildiği listeye göre dünya genelinde suç oranın en düşük olduğu şehir Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi oldu. Katar Doha 'nın ikinci, Japonya Osaka'nın da ikinci sırada yer aldığı listede Türkiye'den Eskişehir 82.63'lük güven endeksi ile 10'uncu sırada yer aldı. Listede 76.85 güven endeksi ile 28'inci sırada yer alan Bursa, Türkiye'nin en güvenli ikinci şehri olurken, İzmir 53, Ankara 142 ve İstanbul da 217'nci sırada yer aldı.Bursa'nın geleceği parlakBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , yabancı bir şirket tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Bursa'nın sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesi verilerinde öne çıkmasının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, turistler her zaman güvenlikli ve yaşam kalitesi yüksek kentleri tercih eder. Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel miras, Uludağ , göller, şelaleler, sahil gibi doğal değerler zaten turizm için önemli bir avantaj. Bursa'nın uluslararası araştırmalarda yaşam kalitesi anlamında öne çıkması Bursa'mıza artı değer sağlıyor. Özellikle ulaşım master planı ve 1/100 bin ölçekli plan düzenlemelerinin ardından hayata geçireceğimiz yatırımlarla Bursa hem halkımızın yaşamaktan daha çok keyif alacağı bir şehir olacak hem de yabancıların tatil için tercih edeceği önemli bir bölge haline gelecek" dedi. - BURSA