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Bursa dünyaya iki farklı göz rengiyle bakan kardeşler şaşırtıyor

39 dakika önce

Dünyaya iki farklı göz rengiyle bakan kardeşler şaşırtıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet (11) ve Kerem Selman (4) kardeşler, biri mavi, diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkat çekiyor.

Dünyaya iki farklı göz rengiyle bakan kardeşler şaşırtıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet (11) ve Kerem Selman (4) kardeşler, biri mavi, diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkat çekiyor.

İnegöl'de yaşayan Suat (36) ve Esra Selman (28), ilk çocukları olan Mehmet'in doğumundan birkaç ay sonra, gözlerinin birinin mavi, diğerinin kahverengi olduğunu fark etti. Birkaç doktora başvuran aile, Mehmet'in görme konusunda sıkıntı çekmeyeceğini öğrenince rahat bir nefes aldı. Çiftin 4 yıl önce doğan çocukları Kerem de ağabeyi gibi bir gözü mavi, diğeri kahverengi olarak dünyaya geldi. Tıpta 'heterokromi' olarak bilinen bu özellikle dünyaya gelen 2 kardeş, görenleri şaşırttı.

7 yıl arayla dünyaya gelen çocuklarının farklı renklerde olan gözlerinin kendilerini de şaşırttığını, ancak sağlık açısından bir sıkıntı olmadığını öğrenince mutlu olduklarını belirten Suat Selman, Özel çocuklara sahibiz ve mutluyuz. Çocuklarımızı görenler, yolda durdurup fotoğraflar çektirmek istiyorlar. 'Lens mi takıyorlar' 'Kaza mı geçirdiler' gibi sorularla karşılaşıyoruz dedi.

Farklı gözlere sahip çocukları olduğu için şanslı olduklarını söyleyen Esra Selman ise, Mehmet dünyaya geldiğinde çok şaşırmıştık, Mehmet'e alıştık, Kerem dünyaya geldiğinde daha da çok şaşırdık. Böyle çocuklarım olduğu için çok şanslıyım. Çok mutluyum. Çocuklarımı çok seviyorum diye konuştu.

'İNSANLARI İKİ FARKLI RENKLE DAHA GÜZEL GÖRÜYORUM'

Çocuklardan Mehmet Selman ise, Doğuştan iki gözümün rengi farklı. Çok mutluyum, bizi görenler fotoğraf çektirmek istiyor. İnsanları iki farklı renkle daha güzel gördüğümü düşünüyorum şeklinde konuştu.

Bursa dünyaya iki farklı göz rengiyle bakan kardeşler şaşırtıyor

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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