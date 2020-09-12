- Bursa dünyaya tohum ihraç edecek

BURSA - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 4 adet yerli ve milli hibrit silajlık mısır çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

Bursa'da ilk denemesi yapılan ve Orhaneli Göynükbelen Mahallesinde çiftçilik yapan Tuncay Tutkun'un tarlasında gerçekleştirilen hasat etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, "Hayvancılıkta önemli bir girdi olan yemin maliyetlerinin düşürülmesi için üreticilerimizin mevcut arazilerinde üretim yapması önemli. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus; çiftçilerimizin belli başlı tohumlarda marka isimlere yönelmesinden çok, ülkemizde üretimi yapılan yerli ve milli tohumları kullanması. Son zamanlarda geliştirilen yerli çeşitlerden artık oldukça yüksek verim elde edilmektedir. Bu yerli tohum çeşitlerini kullanarak üreticilerimizi desteklemiş olacağız ve yabancı çeşit tahakkümünden kurtulacağız. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 4 adet yerli sılajlık mısır çeşidinin (Hacıbey, Aga, Ada 523 ve Pehlivan), 2 ayrı noktada 4 ayrı üreticimizin arazinde ekildi. Bunların gelişme performansları oldukça başarılı bulunmuş olup, bitki boyu ortalama 3 metreyi aşmıştır. Dekardan alınacak sılajlık mısır verim ortalaması 6 tonun üzerinde beklenmektedir. Bursa'da 2019 yılında 213 bin 582 dekar alanda 1,2 milyon ton sılajlık mısır üretmiş olup, bunu daha da artırmamız gerekmektedir" dedi.

Yerli ve milli üretime desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, "Bursa Türkiye'nin çok önemli bir tohum üretim merkezidir ve burada üretilen tohumlar ülkemizin her yanına ulaşmakta ve ihraç da edilmektedir. Bursa hayvancılık bakımından çok önemli bir il olup, hayvancılık giderlerinin yüzde 70'ini oluşturan yem giderlerinin düşürülmesi için mutlaka yem bitkisi üretimine önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Çiftçilerle, üretici örgütleriyle ve muhtarlarla birlikte çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Aygül, "Çiftçilerimiz salgın sürecinde gerçekten çok özverili bir şekilde çalışmışlardır. Bu sebeple onları yürekten kutluyorum. Ellerine ve yüreklerine sağlık. İnşallah daha güzel üretim ve gelirler elde ederler. Bakanlığımız yerli ve milli tohum üretimine çok büyük önem vermekte olup son 17 yılda bu konuda ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. 2002 yılında 145 bin ton olan tohum üretimimiz 8 kat artarak 2019 yılında 1 milyon 134 bin tona yükselmiş ve bu dönemde ihracatımız 17 milyon dolardan 9 kat artarak 150 milyon dolara çıkmıştır" diye konuştu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ahmet Duman ise, "Geliştirdiğimiz çeşitlerimiz yoğun bir verim potansiyeline sahip olarak çıkmaya başladı. Aga çeşidimiz tescil komitesinden birinci çıkarak tescil oldu. Bizim kendi mühendislerimize güvenin, inanmanın bir ürünüdür aslında. Geçen sene İsrail'e birkaç milyon dolarlık tohum sattık. Bu tohum firması Güney Amerika'da, Afrikada, Pakistan ve Hindistanda fabrika kurmaya başlayarak dünyaya tohum satmaya başladı. Bunu gören Amerikan şirketleri "dur sen bu kadar büyüyemezsin, biz seni satın alalım" diyerek 4 milyar dolar teklif ettiler. Firma teklifi kabul etmedi. Ülkemizin gelişmesi için çiftçimizin her zaman olduğu gibi yanındayız" şeklinde konuştu.

Tarla sahibi Tuncay Tutkun "Yıllardır ithal mısır ekerdik . Bu kadar verimli ürün ile ilk kez karşılaştım. Daha önce mısırlar bir iki koçan verirken, bu özel ürün AGA çeşidi 2 ile 7 koçana kadar ürün verebiliyor. Köylümüz de bizden örnek alarak araştırma yapıyor. Onlar da ekmeye ve çok talep almaya başladım. Tohumu üreten tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Salim Aktürk, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ahmet Duman, Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya,Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Osman Yorulmaz İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.