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'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA - Son Dakika

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA

30.08.2021 02:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyman ve ters yöne girerek kaçan Burak G.(21) ile 4 arkadaşı 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyman ve ters yöne girerek kaçan Burak G.(21) ile 4 arkadaşı 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Kaçarken, park halindeki bir otomobilde ve elektrikli bisiklete de çarpan sürücü Burak G.'nin alkollü olduğu tespit edilirken toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay, saat 00.15 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri Kasım Efendi Caddesi üzerinde drift atarak ilerleyen Burak G. idaresindeki 16 JDE 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Kasım Efendi Caddesi'nde manevra yaparak ters istikamette kaçışını sürdürdü. Otomobili durdurmak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü önce park halindeki 16 PT 242 plakalı otomobile ardından da bir elektrikli bisiklete çarptı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Desteğe gelen polis ekipleri tarafından yolu kesilerek durdurulan otomobilden inen Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekiplerine uzun süre direndi. Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA KESİLDİ

Alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, drift atmak suçundan 6 bin 700 TL olmak üzere toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan Burak G. ile 4 arkadaşının emniyetteki işlemleri sürüyor.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA
'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA
'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA
'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA
'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA
'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA
'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA

Türk Lirası, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE 4 ARKADAŞI 1 SAATLİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI; TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA - Son Dakika
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