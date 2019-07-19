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BURSA 'Dur' ihtarına uymayan 'torbacı', 4 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

2 saat önce

'Dur' ihtarına uymayan 'torbacı', 4 kilogram uyuşturucuyla yakalandıBursa'da, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu satıcısı loduğu belirlenen M.K.'nın (47), takibe alındı.

'Dur' ihtarına uymayan 'torbacı', 4 kilogram uyuşturucuyla yakalandı
Bursa'da, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu satıcısı loduğu belirlenen M.K.'nın (47), takibe alındı. M.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçınca, kovalamaca başladı. Kısa sürede durdurulan otomobilde koltuğun altında 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcısının toplu halde uyuşturucu madde satacağı ihbarıyal harekete geçti. Şüphelinin M.K. olduğunu belirleyen ekipler, otomobilini takibe aldı. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde polis, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.K. kaçmaya başlayınca polisle arasında kovalamaca başladı. Kısa sürede polis ekiplerince durdurulan otomobilde M.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş paketler halinde 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Şüphelinin adliyeye sevk olması
-Otomobilde arama yapılması
Süre 1.18 Boyut 140 MB
HaberBerktuğ ÖNCÜ - Kamera Mehmet İNANBURSA,(DHA)
BURSA 'Dur' ihtarına uymayan 'torbacı', 4 kilogram uyuşturucuyla yakalandı
Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:35 Kaynak: DHA
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