Üye Girişi
(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı - Son Dakika

(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı

15.09.2021 20:38

(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı Çocuk Sokağı ve Parkı açıldı Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu'nun ortak çalışması sonucu hayata geçirilen Çocuk Sokağı ve Parkı hizmete açıldı.

(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı

Çocuk Sokağı ve Parkı açıldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu'nun ortak çalışması sonucu hayata geçirilen Çocuk Sokağı ve Parkı hizmete açıldı. Nilüfer'de 6 yaş grubundaki çocukların tasarladığı proje, miniklerin de katılımı ile hizmete açıldı.

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çocuk ve gençleri geleceğe hazırlayan çalışmalara önem veren Nilüfer Belediyesi, 'Oyun Engel Tanımaz Parkı'ndan sonra, yine çocuklar tarafından tasarlanan bir sokak ve park projesini hizmete sundu. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda uygulanan 3 sokakta 'tek yön' uygulanırken, 'yavaşlatılmış sokak uygulaması' hayata geçirildi. Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Yüksel Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri ile bölge halkı katıldı.

Çocukların gönüllerince koşup oynadığı 6 yaş grubundaki çocukların tasarladığı benzer bir sokak ve park projesinin olmadığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu projenin ön hazırlıkları 5 yıl önce başladı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu'nun ortak çalışması ile, ilk etapta 6 yaş grubu çocuklara, mimari, kent planlama, peyzaj gibi alanlarda bir dizi eğitim verildi. Ardından çocukların bu bilgileri de kullanarak hayallerini sokağa yansıtmaları istendi. Projenin ikinci aşamasında ise çocukların tasarımlarının mekana taşınması için, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün de katkılarıyla çalıştay yapıldı. Böylelikle Çocuk Sokağı projesine son şekli verildi" dedi.

Çocuk gözüyle oluşturulmuş projenin çok değerli olduğunu belirten Turgay Erdem, "6 yaşındayken bu projede görev alan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Yaşadığı kent üzerine kafa yoran ve bu projeye hayallerini koyan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. İnanıyorum ki bu çocuklar artık yaşadıkları çevreye farklı bir gözle bakacaklar ve hayatları boyunca yaşadıkları kente sahip çıkan, katkı koyan bireyler olacaklar. Ayrıca bütün proje ortaklarımıza, Rengin Güngör ve bu çalışmaya emeği geçen bütün öğretmenlerimize, Evrim Ekiz ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sokağa ve çocuklarımızın hayallerine sahip çıkılmasını diliyorum" diye konuştu.

Projede yer alan Defne Pera Karakaş ve aynı zamanda projenin logosunu tasarlayan Kaan Kılınç da duygularını dile getirdi. Yaşanan süreç hakkında bilgi veren Karakaş ve Kılınç, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler çocuklarla Çocuk Sokağı ve Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Turgay Erdem daha sonra parkı gezerek çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklar günün anısına panoya el izlerini bırakıp, isimlerini yazarak unutulmayacak bir hatıraya imza attı.

(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı
(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı
(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı
(BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı

nilüfer belediyesi, Kent Konseyi, Bursa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor 20:14 Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı 20:05 Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor 19:47 Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler 18:32 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu         
20:13
Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik         
20:00
Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım         
19:24
Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı         
18:31
Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi         
17:13
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 20:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: (BURSA - ek) Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement