Son Dakika Haberleri: "Bursa, ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Bursa, ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor"

49 dakika önce

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü ili olan Bursa'nın sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebildiğini belirterek, "Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve...

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü ili olan Bursa'nın sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebildiğini belirterek, "Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları" kapsamında Bursa'yı ziyaret eden Üstünsalih ve beraberindeki heyet, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Üstünsalih, Bursa'nın, başta otomotiv ve tekstil olmak üzere tarım ve hayvancılıktan turizme kadar yapılan yatırımlarla ekonomiye güç kattığını bildirdi.

Kentin, zor bir yıl olan 2018'de 13 milyar dolar ile ihracatta ülke genelinde üçüncü olmayı başardığını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bursa, 2019'un yedi ayı itibarıyla 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sürdürülebilir başarı hikayesi takdire şayandır. Kentin tekstil sektörü temsilcileri, bu yıl yaklaşık yüzde 30 artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Tarım, hayvancılık ve turizmde yapılan yeni yatırımlar ve büyümeyi yakından takip ediyoruz. Bursa, sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebilmiştir. Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor."

Üstünsalih, VakıfBank olarak, dört bir yanı vakıf eserleriyle dolu Bursa'yla gönül bağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"VakıfBank olarak Marmara Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan Bursa ve Balıkesir'de biri ticari, diğeri de özel bankacılık şubesi olmak üzere 42 şube ve yaklaşık 600 çalışanla hizmet veriyoruz. Bursa ve Balıkesir'e gerçekleştirdiğimiz nakdi ve gayri nakdi destekler her yıl artıyor. Yılın ilk altı ayında Bursa'da kullandırdığımız ticari kredi hacmimizi yaklaşık yüzde 20 oranında büyüterek bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. Kısa bir süre içerisinde bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı ikinci kez indirdik. Hane halkından KOBİ'ye, turizmciden sanayiciye kadar Türkiye'nin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir."

Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toplumsal konuları şarkı yapan Ezhel'in klibi trend listesinden kaldırıldı
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bursa, ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]