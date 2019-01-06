Bursa Eksi 2 Derecede, Termal Havuzda Şifa Arıyorlar

Bursa
'nın Bursa'nın Büyükorhan
ilçesi kırsal Düğüncüler Mahalesi'ndeki çayın içerisinden çıkan termal suya ocak ayında eksi 2 dereceyi bulan havada giren vatandaşlar, suyun 45-50 derece sıcaklığı ile cilt hastalıklarına, romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara şifa arıyor.
Düğüncüler Mahallesi'nden geçen Emet
Çayı'nın içerisinden çıkan termal sıcak su vatandaşlar tarafından büyük ilgi çekiyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşen ocak ayında, soğuk hava ve yağışlara aldırış etmeyen vatandaşlar, termal havuza girerek kış ortasında sıcak suyun keyfini çıkartıyor. Kaplıcaya giren vatandaşlar, suyun 45-50 derece sıcaklığı ile cilt hastalıklarına, romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara şifa arıyor. Ocak ayında termal kaplıca keyfi yaptıklarını belirten köylülerden Halil Güler
, Bu kaplıca, hastalıklara iyi geliyor. Hava sıcaklığı eksi 1 derece, ama suyun sıcaklığı 45 derece. Balıkesir
'den, çevre ilçelerden ve Bursa'nın merkezinden vatandaşlar geliyor ve kaplıcaya giriyor dedi. Mahalle sakinlerinden İdris Meşe de romatizma hastası olduğunu ve hastalığına iyi geldiği için bu kaplıcaya geldiğini söyledi. TURİZME AÇILMASINI İSTİYORUZ
Düğüncüler Dernek Başkanı Yaşar
Meşe de bu kaplıcaların bir çok hastalığa iyi geldiğini ve doğal ortamıyla oksijen deposu olduğu belirterek, Burası çok güzel bir bölge. Ancak bu bölgenin tanınmadığını düşünüyoruz. Yaz-kış, soğuk- sıcak demeden bu şifalı kaplıca sularına girilebiliyor. Yan taraftaki çayımızda balık tutma imkanı var. Biz buranın turizme açılmasını, daha çok ziyaretçinin gelmesini istiyoruz. Sosyal tesisler, sağlık tesisleri yapılabilir diye konuştu.