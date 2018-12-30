Bursa El Emeği Yorganlar İlgi Görmeye Başlayınca Siparişler Arttı

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde mesleğinin son temsilcilerinden olan 40 yıllık yorgancı Mustafa Yavuz
(57), son yıllarda el yapımı yün ve pamuk yorganlara ilginin giderek arttığını belirterek, 'Ancak siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. En büyük sıkıntımız çırak bulamamakö dedi.
Orhangazi'de çıraklık dönemi de dahil 40 yıldır yorgancılık yapan Mustafa Yavuz, son temsilcilerinden olduğu mesleğini yürütme çabasını sürdürüyor. Eskiden genç kızların çeyizlerini süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganların yerini sentetik malzemelerden üretilen fabrikasyon yorganların almasıyla yorgan ustalığı da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline geldi. Orhangazi'de 40 metrekarelik dükkanında her çeşit yorgan dikimini yapmaya devam eden Mustafa Yavuz, son 15 yılda özellikle el yapımı yün ve pamuk yorganların yerini, ucuz ve ulaşılabilir olmaları dolayısıyla fabrika üretimi sentetik yorganların aldığını söyledi. Yavuz, son dönemlerde ise el yapımı yün ve pamuk yorganların daha sağlıklı olduğunun anlaşılması ile yoğun siparişler aldıklarını bildirdi..
ARTIK ÇIRAK YETİŞMİYOR
Orhangazi'de, 5 yıl çıraklık döneminden sonra 35 yıldır da usta olarak mesleği sürdürdüğünü belirterek, 'İlkokul sonrasında çırak olarak ustamın yanında eğitim aldıktan sonra mesleği yürütüyorum. El yapımı yorgancılık şu anda revaçta. Ancak eleman yok, eleman yetişmiyor. Sıkıntımız bu. Biz de elimiz el verdiği müddetçe bu işi yapacağız, ondan sonra da bu meslek artık yok olup gidecek. Keşke çırak bulabilseydik, bu mesleği yeni nesile öğretebilsek. İnsanlar hazır yorganları kullandıktan sonra, yün ve pamuk yorganların ne kadar sağlıklı olduklarının farkına vardılar. Bu yüzden ben artık sipariş yetiştiremiyorum. Dışarıya sipariş alamıyoruz. Ancak Orhangazi'deki siparişlere yetişmeye çalışıyoruzö dedi. Bu meslekle ilgili kurslar açılması gerektiğini belirten Yavuz, Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile yorgancılık kursları açılıyor. Ancak burada verilen eğitimler yeterli değil. Daha kapsamlı eğitim verildiği taktirde bu mesleği yaşatma şansımız da olurö dedi.
ÇİFT KİŞİLİK YÜN YORGAN 220 TL
Yorgan çeşitlerinin dikim süresinin de değiştiğini belirten Yavuz, 'Saten yorgan günde 1 tane dikiyoruz. Bazen 2 ya da 3 tane diktiğimiz de oluyor. Bunun yanında günlük kullanılan yorganlarda nevresim ya da basma türü yorganlar oluyor ki onlardan 3-4 tane dikebiliyoruz. Ayda ortalama 40-50 tane yapabilecek durumdayız. Çift kişilik yün yorganı, yünü, kumaşı ve dikimi bizden olduğu zaman 220 TL'ye yapıyoruz. Elyaf istenirse 170 TL. Malzemeleri vatandaş kendisi getirirse dikimi çift kişiliği 70 TL, tek kişiliği ise 60 TL'ye yapabiliyoruzö dedi.
EN SAĞLIKLI YORGAN YÜN VE PAMUK
Mustafa Yavuz, genç neslin yünleri fazla tercih etmediğini belirterek, 'Genç
nesil çalıştığı için yorganı temizlemek ve yıkamak zor geldiğinden tercih etmiyor. Ama en sağlıklısı yün ya da pamuk yorganlardır. Bunu sağlık uzmanları da söylüyor. Keşke insanlar yün ve pamuk yorganları daha fazla tercih etseö diye konuştu.