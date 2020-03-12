BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı - Son Dakika

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BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı
6 saat önce
BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:28 Kaynak: DHA
BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı
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