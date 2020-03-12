BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı - Son Dakika

BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

6 saat önce

BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı.

BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
600 TL'lik alışveriş ile 200 bin TL değerindeki aracı kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
17:02 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
17:02 Halkın dilinden İstiklal Marşı
17:02 Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
17:02 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:02 Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]