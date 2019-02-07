Bursa Elektrik Akımına Kapılıp Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan Ömer Demet hayatını kaybetti.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan Ömer Demet hayatını kaybetti. Merkez Osmangazi ilçesinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan genç, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. Ömer Demet bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay Demet oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edilen genç, yaklaşık bir haftalık yaşam mücadelesi verdi fakat hayata tutunamadı. Kocaeli'de hayatını kaybeden gencin cenaze namazı merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Güneştepe Camii'nde kılındı. Baba Tuncay Demet, cenaze namazı kılındığı sıralarda güçlükle ayakta durabildi. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan talihsiz genç, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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