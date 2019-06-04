Bursa Elektrik direğine çarpan otomobil 3'e bölündü 1 yaralı
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Elektrik direğine çarpan otomobil 3'e bölündü: 1 yaralıBursa'da iftara yetişmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpan 40 yaşındaki Sinan O., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
Elektrik direğine çarpan otomobil 3'e bölündü: 1 yaralı Bursa
'da iftara yetişmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpan 40 yaşındaki Sinan O., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonucunda 3 parçaya bölünen araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza Bursa'nın Yıldırım
İlçesi Hacivat Metro İstasyonu Ankara
gidiş istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen Sinan O. yönetimindeki 16 GZ 247 plakalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sinan O., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobilin içerisinde kurtardı. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırırken polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrol altına aldı.
MAHALLEDE KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Çarpmanın etkisi ile otomobil 3 parçaya bölünüp kullanılamaz hale gelirken elektrik direğindeki kabloların zarar görmesi nedeni ile bölgede bulunan bazı evlerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kabloların tamir edilmesi ile birlikte mahalleye elektrik aktarımı sağlandı. Öte yandan hurdaya dönen araç çekildikten sonra 3 şeritli yolun kapalı olan 1 şeridi trafiğe açıldı. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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