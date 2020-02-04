Bursa elektrikli bisiklete 6 kişilik aile bindi - Son Dakika

Bursa elektrikli bisiklete 6 kişilik aile bindi

Elektrikli bisiklete 6 kişilik aile bindiBursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletle 4'ü çocuk 6 kişilik aile bindi.

Elektrikli bisiklete 6 kişilik aile bindi Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletle 4'ü çocuk 6 kişilik aile bindi. Tehlikeli yolculuk, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. Plakasız motosiklet sürücüsü, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte elektrikli bisiklete bindi. Çocukların düşme tehlikesi geçirdiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamera görüntülerinde, elektrikli bisiklet üzerinde 6 kişinin Bursa-Ankara karayolunda seyrettiği görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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