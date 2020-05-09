BURSA Elif bebeğin bez ihtiyacını belediye ekipleri karşıladı - Son Dakika

Elif bebeğin bez ihtiyacını belediye ekipleri karşıladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ramazan Ök (35) sokağa çıkma yasağı kapsamında evden çıkamayınca, 3 yaşındaki kızı Elif'in bez ihtiyacı belediye ekiplerince sağlandı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden Ramazan Ök, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuğuna bez alamayınca, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezini arayarak bebek bezi talebinde bulundu. Ekipler, bez alarak, vatandaşın adresine teslim etti. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Ramazan Ök, "İş yoğunluğumuzdan dolayı bebek bezi almayı unutmuşuz. Biz de İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayalım dedik. Talebimizi hızlı bir şekilde bize ulaştırdılar. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.