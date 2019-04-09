Bursa Elleri ve Ayakları Bağlı Suriyeli Kadının Cesedi Bulunmuştu, Aynı Evde Bir Ceset Daha Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece saatlerinde Suriye uyruklu Hayat Meşail (29), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece saatlerinde Suriye uyruklu Hayat Meşail (29), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmuştu. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede, üzeri halı ve parke parçalarıyla örtülerek çuvalın içerisine konulan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'in de cesedi bulundu. Her iki cesedinde elleri ile ayaklarının bağlı olduğu ve boğularak öldürdükleri belirtildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir apartman dairesinden bağrış sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş 29 yaşındaki Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredeki görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.j., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattab'ın işledeğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.



AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Boğularak öldürülüğü düşünülen cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (54) ait olduğu tespit edildi.



KATİL ZANLISI KOCA ALTINLARI ALARAK KAÇTI



İki cinayetin zanlısı olan Ali Hattab'ın cinayetleri para için işlediği öğrenildi. Gözaltındaki şüpheli K.J., ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattab'a vermekdiklerini, Ali Hattab'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'nin katil zanlısı Ali Hattab'ı yakalama çalışmaları sürüyor.



AĞIZLARINI BANTLAYARAK SUSTURMUŞ, İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail'e ait cesetler, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki ilk rapora göre, her iki cesette de ateşli silah ya da kesik izini rastlanmadığı, önce ağızlarının bantlandığı daha sonra da iple boğularak öldürdükleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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