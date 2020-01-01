Bursa emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı - Son Dakika
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Bursa emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı

6 saat önce

Emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, emniyet ekipleri, İHA'ları da kullanarak yaptıkları uygulamada halkın yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesini sağladı.

Emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, emniyet ekipleri, İHA'ları da kullanarak yaptıkları uygulamada halkın yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesini sağladı. Gemlik'te yeni yıl coşkuyla kutlanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın huzur ve güven içinde kutlama yapabilmesi için bir hafta önceden tedbirlerini aldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında drone destekli asayiş ve trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde de silahla havaya ateş edenleri de İHA'larla tespit etti.

Gece boyu düzenlenen operasyonlar sonucunda 7 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi de yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı

Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:08 Kaynak: DHA
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