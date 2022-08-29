30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak

29.08.2022 11:26
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 0 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan Zafer Bayramı programın etkinliği dolayı trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 0 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan Zafer Bayramı programın etkinliği dolayı trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Atatürk heykeli önünde saat: 07.00' da başlayarak saat: 24.00' da son bulacak olan 30 Ağustos Salı günü

Zafer Bayramının 100. Yıl Dönümü kutlamaları yapılacağından; Altıparmak Caddesi çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakırhamam Kavşağı - Fomara Kavşağı - Varyant Altı Zafer Plaza Lambalar - Cemal Nadir Caddesine çıkış - Atatürk Caddesi' ne çıkan bağlantı yolları - Gökdere Meydanı'ndan Setbaşı çıkış ve Şenöz Kavşağından Atatürk Caddesi istikameti ile İnönü Caddesi İniş istikametleri; tören öncesinde ve törenler esnasında, törenler bitinceye kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır. 30 Ağustos Salı günü Atatürk heykeli önünde 07.00 - 12.15 saatleri arasında yapılacak tören esnasında; Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi ve Setbaşı istikametleri ile bağlantı yollarının kullanılmaması ayrıca alternatif güzergah olarak, Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen araç sürücülerinin Dikkaldırım - Zübeydehanım

Doğumevi Kavşağı - Oulu Caddesi - İzmir yolu - Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu - Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir' denildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak - Son Dakika
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