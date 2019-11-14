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Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları

7 saat önce

Bursa Emniyet Müdürlüğünce 1-14 Kasın tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğünce 1-14 Kasın tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, 1-14 Kasım tarihlerinde sabit, seyyar ve şok uygulamalar sonucu aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişiyi yakaladı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 21 tabanca, 270 fişek, 2 adet otomatik av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeğinin yanı sıra 720 gram uyuşturucu ve 111 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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