Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları

Bursa Emniyet Müdürlüğünce 1-14 Kasın tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, 1-14 Kasım tarihlerinde sabit, seyyar ve şok uygulamalar sonucu aranan 94 kişi ile şüpheli 192 kişiyi yakaladı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 21 tabanca, 270 fişek, 2 adet otomatik av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeğinin yanı sıra 720 gram uyuşturucu ve 111 uyuşturucu hap ele geçirildi.