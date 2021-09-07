Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Murat Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

BURSA - Bursa'da dün gece geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden polis memuru Murat Serdar Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaza, dün gece saat 03: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dağyenice yolu üzerinde meydana geldi. Kendisine ait özel otomobili ile Çalı istikametine seyreden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube Müdürlüğünde görevli 45 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Serdar Ateş, virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, polis memuru Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Bursa Valiliği Basın Protokol Şube'de ve İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubelerinde görev yapan Murat Serdar Ateş, Bursa basını tarafından da çok seviliyordu. Murat Ateş'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Akşemsettin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Demirci Kabristanına defnedileceği bildirildi. Murat Ateş'in 10 gün sonra 46. yaşını kutlayacağı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, müdür yardımcıları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.