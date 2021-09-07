Üye Girişi
Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda

07.09.2021 17:43

Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Murat Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi Bursa'da dün gece geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden polis memuru Murat Serdar Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Murat Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

BURSA - Bursa'da dün gece geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden polis memuru Murat Serdar Ateş için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaza, dün gece saat 03: 00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dağyenice yolu üzerinde meydana geldi. Kendisine ait özel otomobili ile Çalı istikametine seyreden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube Müdürlüğünde görevli 45 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Serdar Ateş, virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, polis memuru Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Bursa Valiliği Basın Protokol Şube'de ve İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubelerinde görev yapan Murat Serdar Ateş, Bursa basını tarafından da çok seviliyordu. Murat Ateş'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Akşemsettin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Demirci Kabristanına defnedileceği bildirildi. Murat Ateş'in 10 gün sonra 46. yaşını kutlayacağı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, müdür yardımcıları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda
Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda
Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda
Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda

Polis Memuru, Murat Serdar, Murat Ateş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti 17:52 5 milyon lirayı, kumar alışkanlığı yüzünden çalmış! İcra müdür yardımcısı, suçunu başka bir suçla itiraf etti Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü 17:41 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı 17:34 Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı
Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek 17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu 16:41 Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor 16:37 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar 15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:34 Çöp evdeki keskin koku ağırlaştı! İhbar üzerine gelen ekipler, cansız kadın bedenine rastladı
17:31 Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
16:36 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
16:35 Protestocu kadınları sokak ortasında kırbaçladılar! Taliban'ın kullandığı ılımlı söylemler, ortaya çıkan görüntülerle ters düşüyor
Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler         
17:53
Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir         
17:42
Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu Yıllar süren kazı sonuç verdi! Arkeologlar, tam 7 bin 500 yıllık köy buldu         
17:39
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri         
17:31
Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı         
16:43
Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti         
16:38
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük         
16:08
Başkan Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı         
15:54
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi         
15:22
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 18:00:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Emniyet Müdürlüğünde acı veda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement