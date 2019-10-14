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Bursa Emniyet Müdürlüğünden asayiş uygulamaları

1 saat önce

Bursa Emniyet Müdürlüğünce asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden asayiş uygulamaları, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğünce asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, 1-14 Ekim tarihlerinde sabit, seyyar ve şok uygulamalar sonucu aranan 73 kişi ile şüpheli 157 kişiyi yakaladı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 21 tabanca, 270 fişek, 11 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeğinin yanı sıra 431 gram uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:19 Kaynak: AA
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