Bursa Emniyet Müdürlüğüne atanan Aslan'dan veda mesajı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, veda mesajı yayımladı.

Aslan mesajında, 26 Ekim 2016 tarihinde başladığı ve üç senedir sürdürdüğü Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atandığı için kentten bugün ayrılacağını bildirdi.

Peygamberler ve sahabeler diyarı bu kadim şehirde görev yaptığı süre içerisinde tüm mesai arkadaşları ile bu mukaddes şehrin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Aslan, bu süre zarfında karşılaştıkları tüm zorlukları da Diyarbakırlılardan aldıkları destekle aştıklarını aktardı.

Aslan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki; sizlerin bu desteği devam ettiği sürece Diyarbakır çok daha huzurlu ve güvenli günler görecektir. Meslek hayatımda ayrı bir yeri olan ve hizmet etmekten şeref duyduğum Diyarbakır'a veda ederken sizleri her zaman sevgi ve muhabbetle anacağımı belirtmek istiyorum. Görev sürem boyunca bizlere ilgi ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere birlikte görev yaptığımız tüm mülki erkana, adli ve askeri teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, MİT Bölge Başkanlığımıza, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli yöneticilerine ve basınımızın güzide temsilcilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki sizlerle mesai yapma fırsatına eriştim ve sizleri tanıdım. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla andığımı, onların aziz gayeleri uğrunda çabalamaktan asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Diyarbakır'da ve birçok şehrimizde, görev sürem boyunca beni evlatları, kardeşleri olarak görmelerinden büyük şeref duyduğum çok değerli şehit ve gazi ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Gönlümün sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi istiyorum."