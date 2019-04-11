Bursa Emniyet Müdürü Ak'a, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görevlendirme
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BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na getirildi.
BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:40 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 2017 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla atanan Ak, Daire Başkanlığı görevini yürütecek.
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