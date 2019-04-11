Son Dakika Haberleri: Bursa Emniyet Müdürü Ak'a, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görevlendirme

Bursa Emniyet Müdürü Ak'a, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görevlendirme

6 dakika önce

BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na getirildi.

Bursa Emniyet Müdürü Ak'a, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görevlendirme, System.String[]
BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na getirildi. 

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 2017 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla atanan Ak, Daire Başkanlığı görevini yürütecek.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:40 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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