Bursa Emniyet Müdürü Aslan'dan geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

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Bursa Emniyet Müdürü Aslan'dan geçmiş olsun mesajı
7 saat önce
Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Aslan, mesajında, "Erzurum ili Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında Bursaspor takımımızı desteklemek üzere Erzurum iline yola çıkan Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüsün Erzurum Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, Bursaspor takımımıza oynanacak müsabakada başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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