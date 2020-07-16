BURSA Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı - Son Dakika

Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı

BURSA İnegöl İlçesi Emniyet Müdürü Nihat Şahin, nikah masasına oturan komiser yardımcıları Mustafa Ayhan (29) ve Merve Kılıç'ı (26) birbirlerine kelepçeledi.

İnegöl İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Mustafa Ayhan ve Merve Kılıç, yaklaşık bir yıl önce Ankara Polis Akademisi'nde tanıştı. Mezuniyetin ardından İnegöl'e atanan çift, evlenme kararı alıp, bugün İnegöl Nikah Dairesi'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Nihat Şahin de çifte, düğün hediyesi olarak kelepçe taktı. Mustafa ve Merve çiftini birbirlerine kelepçeleyen Şahin, mutluluklar diledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi

Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi

Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı

Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu

Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı

Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı

Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir