Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aslan, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın yaptığı çalışmaları beğeniyle takip ettiğini söyledi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretinden dolayı Aslan'a teşekkür etti.

Aksoy, ziyaret sonunda AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını Aslan'a hediye etti.