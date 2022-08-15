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İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın eşi Feriha Aslan'ın annesi Nahide Demirkıran, İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün hayatını kaybetti. Demirkıran için bugün öğle namazına müteakip ilçedeki İshak Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: DHA

Tacettin Aslan, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ TACETTİN ASLAN'IN KAYINVALİDESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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