BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ TACETTİN ASLAN'IN KAYINVALİDESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ TACETTİN ASLAN'IN KAYINVALİDESİ TOPRAĞA VERİLDİ

15.08.2022 15:06

BURSA Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kayınvalidesi Nahide Demirkıran hayatını kaybetti.

BURSA Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kayınvalidesi Nahide Demirkıran hayatını kaybetti. Demirkıran, bugün İnegöl'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın eşi Feriha Aslan'ın annesi Nahide Demirkıran, İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün hayatını kaybetti. Demirkıran için bugün öğle namazına müteakip ilçedeki İshak Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nahide Demirkıran, kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tacettin Aslan, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ TACETTİN ASLAN'IN KAYINVALİDESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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