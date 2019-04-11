Bursa Emniyet Müdürü Veda Ediyor
40 dakika önce
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ankara'ya Daire Başkanı olarak tayin oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürü Osman Ak
, Ankara
'ya Daire Başkanı olarak tayin oldu. İçişleri Bakanlığı
kararnamesi ile 2017 yılında Adana
'dan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
'ne atanan Osman Ak'ın İçişleri Bakanlığı uhdesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na ataması yapıldı. 2 seneden beri Bursa'da görev yapan Ak, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlamak üzere Bursa'dan ayrılacak. - BURSA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku!
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı