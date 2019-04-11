Son Dakika Haberleri: Bursa Emniyet Müdürü Veda Ediyor

Bursa Emniyet Müdürü Veda Ediyor

40 dakika önce

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ankara'ya Daire Başkanı olarak tayin oldu.

Bursa Emniyet Müdürü Veda Ediyor, System.String[]
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ankara'ya Daire Başkanı olarak tayin oldu.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 2017 yılında Adana'dan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Osman Ak'ın İçişleri Bakanlığı uhdesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na ataması yapıldı. 2 seneden beri Bursa'da görev yapan Ak, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlamak üzere Bursa'dan ayrılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Osman Ak, Bursa, 3. Sayfa
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