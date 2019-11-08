Son Dakika Haberleri: Bursa Emniyeti'nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Bursa Emniyeti'nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı

Bursa Emniyeti'nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı

6 saat önce

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bursa Emniyeti'nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı, System.String[]

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tacettin Aslan'ın göreve gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam Bursa polisi bir hafta içerisinde farklı suçlardan aranan 151 kişiyi yakaladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda, "Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A.,

"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün cezasıyla aranan İ.Ö., "Yağma, Yaralama" suçlarından 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B., "Parada Sahtecilik, Dolandırıcılık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan İl Merkezinde aranan toplamda 151 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı.

(Hakan Gönül/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Tacettin Aslan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Emniyeti'nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]