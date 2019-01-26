Son Dakika Haberleri: Bursa Engelli Hayvanlara Annelik Yapıyor

Bursa Engelli Hayvanlara Annelik Yapıyor

46 dakika önce

Engelli hayvanlara annelik yapıyorBursa'nın İznik ilçesinde hayvansever Fatma Şeren, kendi imkanı ile oluşturduğu çiftlikte 80'e yakın engelli hayvana annelik yapıyor.

Engelli hayvanlara annelik yapıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde hayvansever Fatma Şeren, kendi imkanı ile oluşturduğu çiftlikte 80'e yakın engelli hayvana annelik yapıyor. Hayvanların içerisinde felçli kuzular, kör kediler ve sakat kalmış köpekler bulunuyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 yıllık terzilik mesleğini bırakıp İznik'e yerleşen hayvan sever Fatma Şeren, İznik'in Çiçekli mahallesindeki evini çiftliğe çevirdi. Engelli hayvanların mama ve tedavi masraflarını da karşılayan 55 yaşındaki Fatma Şenay, içlerinde gözleri görmeyen, engelli doğan, vurularak sakat bırakılan köpek, kedi ve kuzulara çocukları gibi bakıyor.

"DÜKKANI KAPATTIM KENDİMİ ENGELLİ HAYVANLARA ADADIM"

Evli ve 1 çocuk annesi Fatma Şeren, 'Hayatımı hayvanlara adadım. Eşim asgari ücret alıyor. Biz her şeyimizi hayvanlarımıza veriyoruz, onlar yaralı, onlar küskün. Ben onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Birileri tarafından vurulan, bacağı olmayan, işkence edilen, gözleri görmeyen tüm hayvanlara kucak açtım. Zaten annem babam çok büyük hayvan severdi. Gebze'de 10 yıllık esnaflığımı bıraktım buraya yerleştim. Özürlü canlara kendimi adadım. Yılan bile bakarım hastaysa hiç çekinmemö dedi.

"SIKINTIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Maddi anlamda sıkıntılar çektiklerini söyleyen Şeren, 'Öksüz, yaralı, özürlü canlara el atalım derken biz yalnız bırakıldık. AŞ bulamaz olduk. Onlara yemek bulamaz olduk. Çok sıkıntımız var. Bize değil bu özürlü canlara yardım edilmesi lazımö şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:15 Kaynak: DHA

Gebze, İznik, Bursa, Güncel
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