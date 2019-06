BURSA ENGELLİ KİCK BOKSÇUNUN AZMİ GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Bursada doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki Özge Toklu, protez bacağına rağmen hayata tutunarak kick boksta yeşil kuşağa yükseldi. Özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Toklu, 1 yıl önce başladığı Kick boks'ta yeşil kuşağa yükselirken paralimpik organizasyonların olmaması nedeniyle turnuvalara çıkamadığını, kendisi gibi engellilerin de kick boks turnuvalarına katılmasını istediğini belirtti. Gelecekte kick boks antrenörü ve hakemi olmak istediğini belirten Özge Toklu, toplum olarak engellilere aciz gibi bakıldığını belirterek, 'Bu algıyı ben yıkmak istiyorum. Bir engelli de çok büyük başarılara ulaşabilir. Buna inanıyorum.' dedi.Bursa'nın Gürsu İlçesinde yaşayan ve doğuştan ayağında gelişme sorunu olan ve 11 yaşında engelli ayağı kesilen 29 yaşındaki Özge Toklu, hayata tutunarak kick boksta yeşil kuşağa yükseldi. Özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve yaklaşık 1 yıl önce Gürsu Spor Fabrikası Hareketli yaşam Merkezi'nde kick boksa başlayan Toklu, yoğun çalışma şartlarına rağmen antrenmanlarını kaçırmıyor. Sporda kendini geliştiren Toklu, kendi gibi kick boksta ampute sporcu bulunmaması nedeniyle turnuvalara katılamıyor. Ancak bu durum onu kick bokstan küstürmemiş. Özge Toklu turnuvalara katılamasa da hakemlik ve antrenörlük hedefleriyle antrenmanlarını ciddiyetle yapıyor.'KÖTÜ OLAYLARI POZİTİF DÜŞÜNCEYE DÖNÜŞTÜREMİYORUZöYaşadığı her kötü olayları kendisi için bir kurtuluş olarak gören Özge Toklu, 'Ben doğuştan engelliyim. Bu şekilde dünyaya geldim. Ayağımda gelişme sorunu vardı. 11 yaşında kesildi. Ben her yaşadığım kötü olayı bir kurtuluş gibi algıladım. Maalesef bizim toplumumuzda yaşanan kötü olayları pozitif düşünceye dönüştürme gibi bir olgumuz yok. Aslında herkes bunu başarabilse inanılmaz işlere imza atarız. dedi.Engelinin spor yapmasına engel olmadığını ifade eden Toklu, 'İlk başlarda engelli olmam spor yapmama engel olur diye düşünüyordum. Orada da yanlış bir noktayı fark ettim. Neden engel oluyor ki aslında engel bedende değil gerçekten zihinlerde. Bende diyordum yapamam edemem. Ama şimdi bakıyorum o güç insanın içinde. Burada da ilk başlarda korkularım oldu. Acaba yapabilecek miyim diye. Şu anda yapamam dediğim şeyleri yapabildiğimi görünce 'Herkes de bunu yapabilir,' diyorum. Neden yapamasın ki. Biz hep engel koymayı seviyoruz. Şunu yapamayacağım dediğinde kendini kısıtlıyorsun. Bir yerde okumuştum. İnsanlar şato gibidir. Çok odası vardır ama her olumsuzlukta bir odasını kapatır. En sonunda tek odası kalır. Ama kendini bu kadar kısıtladığını hiç fark etmez.ö Diye konuştu.ANTRENÖR OLMAK İSTİYORToplum olarak engellilere aciz gibi bakıldığını belirten Özge Toklu, 'Bu algıyı ben yıkmak istiyorum. Bir engelli de çok büyük başarılara ulaşabilir. Buna inanıyorum.' dedi. Kick Boksta şu anda yeşil kuşakta olduğunu söyleyen Toklu 'Hedefim, ilk sınavda mavi kuşak olup, ardından 1'inci dan siyah kuşağa kadar yükselip, hakem ve antrenör olmak istiyorum. Biraz uzun bir yolum var ama Allah nasip ederse 2020 yılından sonra hedeflere tam ulaşmış olacağım. Çünkü Kick boks turnuvaları düzenleniyor. Ama bu turnuvalara katılacak ampute sporcumuz yok maalesef. Bu nedenle ben de rakip bulamadığım için müsabakalara katılamıyorum. Müsabakalara çıkamadığım için ben de hakemlik ve antrenörlük fikrinde ilerlemeye karar verdim.ö şeklinde konuştu.Özge Toklu'yu kick boksa yönlendiren Hareketli Yaşam Merkezi antrenörlerinden Ümit Kulak da Taekwando sporunda paralimpik yarışmaların olduğunu belirterek, 'Ancak kick boks branşında henüz yok. Özge gibi kardeşlerimiz eğer kick boksa yönelir ve daha çok sporcu olursa inşallah ileride kick boks branşında paralimpik yarışmalar olur diye düşünüyoruz.ö dedi.