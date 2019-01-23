Son Dakika Haberleri: Bursa Engelli Öğrenciler Poşet Yasağına Bez Çanta Üreterek Destek Oluyor

Bursa Engelli Öğrenciler Poşet Yasağına Bez Çanta Üreterek Destek Oluyor

51 dakika önce

Engelli öğrenciler poşet yasağına bez çanta üreterek destek oluyorBursa'da 2010 yılında faaliyete başlayan Yıldırım Belediyesi Mehmet Zorlu Özel Eğitim Okulu tekstil bölümü öğrencileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık' projesi kapsamında bez çanta üretmeye başladı.

Bursa Engelli Öğrenciler Poşet Yasağına Bez Çanta Üreterek Destek Oluyor, System.String[]
Engelli öğrenciler poşet yasağına bez çanta üreterek destek oluyor

Bursa'da 2010 yılında faaliyete başlayan Yıldırım Belediyesi Mehmet Zorlu Özel Eğitim Okulu tekstil bölümü öğrencileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık' projesi kapsamında bez çanta üretmeye başladı. Bez çanta siparişi alan okul; her boy, renk ve desende bez çanta üretimi yapıyor. Yaptıkları bez çantaları, üretim sayısına göre 5 liradan 20 liraya kadar olan fiyat aralığında satan okul, ülke genelinden sipariş alıyor. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi üzerine alternatif olarak kullanılmaya başlanan bez çantanın zaman geçtikçe her eve girmesi bekleniyor. Projenin çevreyi korumak adına atılan bir adım olduğunu belirten 27 yıllık giyim öğretmeni Hülya Çelik, "Çevremizi korumak adına bez torba üretiyoruz. Önce kumaşımızı uygun ölçülerde kesiyoruz. Kesilen kumaşlar önce düz dikiş makinesine ardından overlok makinesine gidiyor. Son aşamada bez torbaların sapları takılıp ütüleri yapılıyor. Üstüne istenilirse baskı yapılıp kullanıma hazır hale geliyor. Bu atölyemizde 11'inci sınıf öğrencilerimizle çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ilk okula geldiklerinde 9'uncu sınıfta kendi dersimizde çok basit dikiş tekniklerini öğretiyoruz. Onun haricinde seramik, mobilya, el sanatları gibi çeşitli alanlarda eğitim alıyorlar. 10'uncu sınıfta öğrencilerimiz seçtikleri branşlara yöneliyorlar. Bizim branşımızı seçen öğrencilerimizle dikiş teknikleriyle ilgili detaylı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI

Bez torba üretimi yapan sınıfın sınıf öğretmeni Ayşe Ece Çılgın ise yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim hayatları sonrasında tekstil sektöründe iş bulabileceklerini belirterek, "Okulumuzda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Sınıfımdaki öğrencilere akademik derslerde ve atölye derslerinde destek oluyorum. Atölye çalışmalarımız öğrencilerimize özgüven ve iş becerisi kazandırıyor. Özellikle tekstil alanında öğrencilerimiz Bursa gibi bir tekstil kentinde kolaylıkla iş bulabiliyorlar" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Yaptıkları ürünleri sosyal medyada paylaşıp pek çok olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Okul Müdürü Ümit Kılıç, "Kurum bünyemizde 4 okul mevcut, burada bir kampüs olarak eğitime devam ediyoruz. Yaklaşık 450 özel öğrenciye eğitim veriyoruz. Okullarımızda hafif düzeyde zihinsel engele sahip öğrencilerimize mesleki eğitim, orta ve ileri düzey engelli öğrencilerimize ise bağımsız yaşam eğitimleri verilmektedir. Şu anda tekstil atölyemizde, gündemde olan 'sıfır atık' projesine de destek olmak için bez torba üretmekteyiz. Ürünlerimizi ilk etapta belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına ulaştırdık. Daha sonra ürünlerimizi sosyal medyadan paylaştık. Ürünlerimiz güzel tepkiler aldı. Şu anda gelecek siparişleri bekliyoruz" dedi.

Ürünlerin özel tasarımlarla geliştirilebildiğini söyleyen Kılıç, "Ürünlerde talepler doğrultusunda özel tasarımlar da yapabiliyoruz. Öte yandan istedikleri fotoğrafı, logoyu, yazıyı ürünlerimize işleyebiliyoruz. Toplu siparişlerde ise satış fiyatımız torba başına 5 liradan başlıyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

Mehmet Zorlu, Yıldırım, Bursa, Güncel
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