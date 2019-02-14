Bursa Engelli Sevda Çakan, Hurda Toplayarak 5 Çocuğuna Bakıyor

Engelli Sevda Çakan, hurda toplayarak 5 çocuğuna bakıyorBURSA'nın İnegöl ilçesinde yıllardan bu yana hurda toplayıp satarak biri engelli 5 çocuğuna ekmek getiren yaralı kadın Sevda Çakan(49) azmi görenleri şaşırtıyor.

Engelli Sevda Çakan, hurda toplayarak 5 çocuğuna bakıyor



BURSA'nın İnegöl ilçesinde yıllardan bu yana hurda toplayıp satarak biri engelli 5 çocuğuna ekmek getiren yaralı kadın Sevda Çakan(49) azmi görenleri şaşırtıyor. 4 yıl önce eşinden boşanan geçtiğimiz aylarda sağ kolunu kıran, yağmur-çamur demeden sabah evinden çıkıp İnegöl'ün sokaklarını tek tek gezerek hurda toplayan fedakar ve cefakar anne, sattığı hurdalardan elde ettiği parayla 5 çocuğuna bakıyor. Devletin engelli çocuğu için verdiği paranın yetmediği için sokaklarda rızkını kazanan kadının, ekmek teknesi hurda arabası.



4 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra 5 çocuğuyla birlikte Süleymaniye Mahallesi Güney Kanal sokakta derme çatma bir evde kalan 49 yaşındaki Sevda Çakan, hurdacılık yaparak evini geçindirmeye çalışıyor. Bahçede düşerek kolu kırılan Çakan, doktorların 'Çalışmamam gerekiyor' demesine rağmen çocukları için sokak sokak gezip hurda toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor.



ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM



Biri engelle olmak üzene 5 çocuğuyla birlikte yaşam savaşı veren Sevda Çakan, '4 yıl önce eşimden ayrıldım. Çocuklarıma bakmak için İnegöl'de sokak sokak gezip hurda eşya topluyorum. El arabasıyla topladığım hurdaları satarak evimi geçindirmeye ve çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Çocuğumun biri engelli olduğu için devlet az da olsa yardım ediyor ama 6 kişilik bir aileye bu yetmez. Bahçede hurdalarla uğraşırken düşerek kolumu kırdım. En son muayeneye gittiğim de doktor çalışmamam gerektiğini söyledi ama çalışmazsam nasıl geçineceğim Zorda olsa tek elimde hurda eşya topluyorum. 11 yıldır İnegöl'de hurda eşya topluyorum. Bu yaptığım işten de utanmıyorum. Alnımın teriyle ekmeğimi kazanmaya çalışıyorumö dedi.



BANA YARDIM EDİN



Çakan, 'Benim tek derdim çocuklarımın iyi bir eğitim almalarıdır. Bunun için her zorluğa göğüs germeye çalışıyorum. Ama elimden bu kadar geliyor. Bunun için hem devlet büyüklerimizden hem de hayırseverlerden yardım bekliyorumö diye konuştu.

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